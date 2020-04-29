Студентка 3 курса. Учусь на редактора. Люблю писать не скучные, понятные информационные и продающие тексты. Нравится выполнять более сложные задания на разнообразные темы. Разбавляю тексты списками, заголовками разных уровней, выделяю их. Умею равномерно и гармонично вставлять ключевые слова. Проверяю написанное с помощью всевозможных сайтов на уникальность, тошноту и стиль. Есть навыки работы в фотошопе, при надобности, имею возможность редактировать и добавлять в текст картинки. Знаю английский и украинский, могу заняться переводом или написать статью на этих языках. Прошла курсы контент-менеджмента. Знаю основы HTML, Wordpress. С удовольствием рассмотрю предложения работы на постоянной основе с достойной оплатой.