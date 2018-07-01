Опыт работы:
01.07.18г – 20.12.18г «НЕБО». SEO-специалист
10.01.19г – 05.10.19г менеджер в туристической фирме
17.11.19г – 15.05.20г Зам руководителя в фирме «Окна$Двери»
13.09.20г – 20.12.20г Оператор в Cаll-центре
Образование: высшее
· 2015-2021гг – ДонНТУ, факультет «Компьютерные науки и технологии», специальность
«Прикладная информатика».
· 2018-2019гг – Компьютерная академия ШАГ, WEB-дизайнер.
Ключевые навыки:
Умение выполнять сразу несколько задач, опыт с корпоративным порталом Битрикс 24, навыки пользования графическими редакторами (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator), хорошие организаторские способности,
нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость,
клиентоориентированность, толерантность, надёжность, умение проявлять внимание,
умение правильно расставлять приоритеты, легкообучаемость, работа в команде,
желание постоянно развиваться, умение выделять первостепенные задачи, продвинутый пользователь ПК. Желание самообучаться и совершенствовать свои навыки.