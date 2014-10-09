yliaosmankina

Юлия yliaosmankina

 
33 годаРоссия/Омск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Графический дизайнер

Разработка дизайна полиграфической и рекламной продукции: визитки; флаера; листовки; афишы; буклеты; календари; коллажи; пригласительные; баннера; штендеры; наклейки; магниты; брелки; кружки; тарелки и т.д

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Наружная реклама
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $40
от 2 дней
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