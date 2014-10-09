Графический дизайнер
Разработка дизайна полиграфической и рекламной продукции: визитки; флаера; листовки; афишы; буклеты; календари; коллажи; пригласительные; баннера; штендеры; наклейки; магниты; брелки; кружки; тарелки и т.д
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Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $3
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Дизайн продукции
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от $10
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Логотипы и Знаки
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от $20
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $15
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $40
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