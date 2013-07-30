Марушкай Анастасия Тимофеевна

Образование:

2003г. - 2008г. Национальный университет государственной налоговой службы Украины, учето-экономический факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – магистр с учета и аудита.

Опыт работы:

Май 2010г. - по наст. время госналогинспектор отдела контрольно-проверочной работы управления налогообложения физических лиц.

Основные обязанности:

проверка финансово-хозяйственной деятельности по вопросам правильности начисления и уплаты налогов физических лиц - предпринимателей;

проверка правильности начисления и уплаты налога с доходов физических лиц юридическими лицами - предприятиями

Август 2008г. – май 2010г. Госналогинспектор отдела экономического анализа и аудита. Основная обязанность – анализ поступления налогов в бюджет, анализ и отбор предприятий для проведения документальных проверок.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Работаю с программами Word, Excel, PowerPoint, Bestzvit Oracle.

Иностранный язык - английский (хорошо).

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.

Выполняю работы по дисциплинам

1. Аудит

2. Налоговый учет

3. Налоговая система

4. Администрирование налогов и сборов

5. Налоговый контроль

6. Организация и методика аудита

7. История Украины

8. Высшая математика

9. Политэкономия

10. Микроэкономика

11. Макроэкономика

12. ГРЭ

13. История экономических учений

14. Экономическая история

15. Экономика предприятия

16. Менеджмент

17. РПС

18. Бухгалтерский учет

19. Финансовый учет

20. Бухгалтерский учет в сферах экономической деятельности

21. Управленческий учет

22. Учет в зарубежных странах

23. Учет на малых предприятиях

24. Другие дисциплины по бухгалтерскому учету.