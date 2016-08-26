ymuravey

Юлия ymuravey

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Менеджер по развитию бизнеса

Наш сервис предоставляет услуги по написанию академических работ для англоязычных студентов из США и предлагает владельцам сайтов и онлайн-сообществ в образовательной нише монетизировать свой трафик на очень выгодных условиях! Подробности на сайте: https://www.edu4profit.com

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка дизайна под Smarty

    Необходимо сверстать дизайн мини-сайта, который сделан на Smarty. Вот пару вспомогательных статей как это сделать на той платформе, к которой привязан сайт: https://support.qualityunit.com/886156-Making-your-own-theme https://support.qualityunit.com/209059-How-to-work-with-templates Дополнительные подробности сообщу в переписке.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка таблицы (см. приложение)

    Верстка таблицы (см. приложение) для сайта на шаблоне Метроника. Оплата через вебмани. Дизайн с исходниками пришлю после утверждения. Пожалуйста, пишите ваше предложение цены и сроки выполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Инфографика плана компенсаций, бонусов и штрафов для сайта

    Требуется дизайн таблицы (см. приложение) в стиле инфографики. Необходимо графически оформить 3 отдельных блока: Writing Rates, Bonuses/Fines и Penalties, и выделить 3 уровня компенсаций: Silver, Gold, Platinum. Допустимо минимальное количество иконок для визуального эффекта, можно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос сайта с HTML на Wordpress

    Требуется опытный специалист по Wordpress, который сможет перенести сайт с самописной CMS на новый движок (WP) и сделать кастомизацию готового шаблона с сохранением структуры, кода и ссылок, чтобы не потерять позиции в поисковиках. Проект необходимо ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Верстка таблицы (см. приложение)
Юлия очень хороший заказчик. Все толково объясняет, не подгоняет со сроками, оперативно проверяет. С оплатой тоже никаких проблем.
Понравилось сотрудничать с Ильей: профессионально, четко и качественно выполнил задачу, предоставив полезные рекомендации для ее успешного выполнения.
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vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Инфографика плана компенсаций, бонусов и штрафов для сайта
Приятное общение. Чётко поставленная задача. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую всем!!!
Виталий быстро откликнулся и выполнил все качественно и в оговоренные сроки. Работой довольны!
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