Необходимо сверстать дизайн мини-сайта, который сделан на Smarty. Вот пару вспомогательных статей как это сделать на той платформе, к которой привязан сайт: https://support.qualityunit.com/886156-Making-your-own-theme https://support.qualityunit.com/209059-How-to-work-with-templates Дополнительные подробности сообщу в переписке.
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- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Верстка таблицы (см. приложение) для сайта на шаблоне Метроника. Оплата через вебмани. Дизайн с исходниками пришлю после утверждения. Пожалуйста, пишите ваше предложение цены и сроки выполнения.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется дизайн таблицы (см. приложение) в стиле инфографики. Необходимо графически оформить 3 отдельных блока: Writing Rates, Bonuses/Fines и Penalties, и выделить 3 уровня компенсаций: Silver, Gold, Platinum. Допустимо минимальное количество иконок для визуального эффекта, можно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется опытный специалист по Wordpress, который сможет перенести сайт с самописной CMS на новый движок (WP) и сделать кастомизацию готового шаблона с сохранением структуры, кода и ссылок, чтобы не потерять позиции в поисковиках. Проект необходимо ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад