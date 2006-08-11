Сведения о себе:
Год и место рождения: 28 апреля 1986г., г. Душанбе, Таджикской ССР
Семейное положение: Замужем, детей не имею
Цель:
Претендую на должность техника-программиста, оператора ПЭВМ.
Опыт работы:
Август 2004 – настоящее время ООО «Алмаз» г. Радужный
техник-программист
Образование:
2004г. Ульяновский Государственный Технический Университет, Факультет информационных систем и технологий,
г.Ульяновск, отчислена по причине нехватки средств
для оплаты обучения.
2000 – 2003г. МОУ СОШ №5, г. Радужный
• Получила удостоверение Оператора ПЭВМ
1999 – 2000г. МОУ СОШ №58, г. Ульяновск
1996 – 1999г. МОУ СОШ №5, г. Радужный
1993 – 1996г. МОУ СОШ №1, г. Радужный
Планирую получить высшее образование на заочном факультете.