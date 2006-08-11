Сведения о себе:

Год и место рождения: 28 апреля 1986г., г. Душанбе, Таджикской ССР

Семейное положение: Замужем, детей не имею

Цель:

Претендую на должность техника-программиста, оператора ПЭВМ.

Опыт работы:

Август 2004 – настоящее время ООО «Алмаз» г. Радужный

техник-программист

Образование:

2004г. Ульяновский Государственный Технический Университет, Факультет информационных систем и технологий,

г.Ульяновск, отчислена по причине нехватки средств

для оплаты обучения.

2000 – 2003г. МОУ СОШ №5, г. Радужный

• Получила удостоверение Оператора ПЭВМ

1999 – 2000г. МОУ СОШ №58, г. Ульяновск

1996 – 1999г. МОУ СОШ №5, г. Радужный

1993 – 1996г. МОУ СОШ №1, г. Радужный

Планирую получить высшее образование на заочном факультете.