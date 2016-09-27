yng_writer

Маргарита yng_writer

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Журналист-аналитик

Опытный журналист-аналитик с высшим образованием в области политологии сделает описание или/и рекламу для Вашего персонального сайта, придумает звучный слоган для Вашей рекламы, поможет написать репрезентативное резюме, проверит тексты на наличие пунктуационных и орфографических ошибок.

Дополнительные навыки:

  • Владением английским языком на уровне Advanced.
  • Имеется опыт компьютерной вёрстки в программе LaTeX.
Примеры написания текстов для веб-сайтов:

Рассмотрю варианты удаленной работы в интернет-издании. По требованию могу выслать примеры своих аналитических работ.

Связаться со мной всегда можно по электронной почте - отвечу Вам оперативно. ([email protected])

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$1/час
от 1 дня
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