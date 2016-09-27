Журналист-аналитик
Опытный журналист-аналитик с высшим образованием в области политологии сделает описание или/и рекламу для Вашего персонального сайта, придумает звучный слоган для Вашей рекламы, поможет написать репрезентативное резюме, проверит тексты на наличие пунктуационных и орфографических ошибок.
Дополнительные навыки:
- Владением английским языком на уровне Advanced.
- Имеется опыт компьютерной вёрстки в программе LaTeX.
- Строительная компания ' Честный дом '
- Комплект домашнего отбеливания зубов 'My smile' (рекламные статьи)
Связаться со мной всегда можно по электронной почте - отвечу Вам оперативно. ([email protected])
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