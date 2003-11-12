Студент РТУ МИРЭА, Институт Искусственного Интеллекта.
Работал в стартапе с 14 лет (почти 4 года), там чем только не занимался:
2018:
- разработка мобильной игры на Unity
- ездили с командой в Орлёнок на Школьный кубок «Преактум» с проектом
электроскейтборда
2019:
- программирование робота для соревнований PROFEST, заняли 3 место в категории в 2019
году
- разработка мобильного приложения на Flutter, писал backend на Python/Flask используя
MongoDB
2020:
- разработка чат-ботов для Telegram и VK
2021:
- e-commerce сайт на нативном php, используя jQuery, Bootstrap, БД - PostgreSQL
(prohodka.com); есть знание git и linux
- писал асинхронную службу обработки socket-ов на node.js для каршеринга
- писал маски для Instagram в Spark AR Studio для одной партии
Сейчас изучаю Laravel и Docker.