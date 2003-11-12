Back-End разработчик

Студент РТУ МИРЭА, Институт Искусственного Интеллекта.

Работал в стартапе с 14 лет (почти 4 года), там чем только не занимался:

2018:

- разработка мобильной игры на Unity

- ездили с командой в Орлёнок на Школьный кубок «Преактум» с проектом

электроскейтборда

2019:

- программирование робота для соревнований PROFEST, заняли 3 место в категории в 2019

году

- разработка мобильного приложения на Flutter, писал backend на Python/Flask используя

MongoDB

2020:

- разработка чат-ботов для Telegram и VK

2021:

- e-commerce сайт на нативном php, используя jQuery, Bootstrap, БД - PostgreSQL

(prohodka.com); есть знание git и linux

- писал асинхронную службу обработки socket-ов на node.js для каршеринга

- писал маски для Instagram в Spark AR Studio для одной партии

Сейчас изучаю Laravel и Docker.