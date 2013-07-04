Webdesign, Баннеры, Аватары, SMM, рекламные ролики
Образование высшее, почти профильное: конструктор приборостроитель.
Работа с дизайнерскими программами:
Adobe: Photoshop,Illustrator; CorelDraw, SolidWorks, Dreamweaver, Denwer.
Владею движком Joomla.
Выполняю работу качественно и в срок. Специализируюсь на оформлении страниц Facebook, Twitter, обеспечиваю целевой трафик из Facebook. Cоздание аватар, баннеров, логотипов, веб-дизайнер сайтов, сертифицированный админ.соц сети vk.com, создаю рекламные видео ролики.
P.S. Работаю только с 50% оплатой через электронные деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия181 просмотр
- Без названия186 просмотров
- Без названия194 просмотра
- Обложка страницы на Facebook190 просмотров
- Обложка на Twitter189 просмотров
- Обложка на TWITTER210 просмотров
- Оформление страниц Facebook.185 просмотров
- Обложка фан страницы на Facebook164 просмотра
- Фан страница на Facebook182 просмотра
- Без названия136 просмотров
- Без названия159 просмотров
- Без названия125 просмотров
3D-графика
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Баннеры
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Дизайн сайтов
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Презентации
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