Webdesign, Баннеры, Аватары, SMM, рекламные ролики

Образование высшее, почти профильное: конструктор приборостроитель.

Работа с дизайнерскими программами:

Adobe: Photoshop,Illustrator; CorelDraw, SolidWorks, Dreamweaver, Denwer.

Владею движком Joomla.

Выполняю работу качественно и в срок. Специализируюсь на оформлении страниц Facebook, Twitter, обеспечиваю целевой трафик из Facebook. Cоздание аватар, баннеров, логотипов, веб-дизайнер сайтов, сертифицированный админ.соц сети vk.com, создаю рекламные видео ролики.

P.S. Работаю только с 50% оплатой через электронные деньги.