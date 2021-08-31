Добрый день, Евгений! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения. На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...