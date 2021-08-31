Добрый день, Евгений! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения. На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Озвучивание1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день, Валерий! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения. На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...Озвучиваниенет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, Артур! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения. На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...Озвучиваниенет заявокЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
2 года назад
Все отлично! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
Великолепный результат, все быстро и четко! В плюс - не было никаких проблем с небольшими корректировками финальной версии. Рекомендую!