yog_a

Всеволод yog_a

 
40 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Озвучка ролика-инструкции для мобильного приложения

    Добрый день, Евгений! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения. На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка ролика-инструкции для мобильного приложения

    Добрый день, Валерий! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения. На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна озвучка 12-минутного ролика

    Добрый день, Артур! Нужна озвучка 12-минутного ролика-инструкции для мобильного приложения.  На данный момент есть сам ролик и его примерная озвучка моим голосом так, как себе это представляю + написанный текст. Сам текст немного отличается от озвученного, но ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
$40
10 баллов
2 года назад
Озвучка ролика-инструкции для мобильного приложения
Все отлично! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
Великолепный результат, все быстро и четко! В плюс - не было никаких проблем с небольшими корректировками финальной версии. Рекомендую!
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