yoge

Василий Бурковский yoge

 
41 годУкраина/Черновцы
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Высшее образование

Програмист

Знания: Delphi, Photoshop.

DelphiPhotoshop
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#529
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#685
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1431
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2384
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3233