Образование
- Высшее образование
- 2008-2013
ВГИИКФакультет: Менеджмент Специальность:
- Социально-Культурная Деятельность
Компьютерные навыки:Word, Excel, Internet, Microsoft Office, MS Access, Word, PowerPoint, FL, CorelDRAW, Skype, Whatsapp, Instagram, ВКОНТАКТЕ
SSM СПЕЦИАЛИСТ
- Ведение ВК, FB, TW, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube
- Проработка контент-стратегии, контент-план
- Создание, реализация идеи для контента
- Руководство командой копирайтеров, дизайнеров
- Рекламный компании: таргет, посев, лидеры мнений
- Работа с аудиторией, устранение негатива
- Отчеты по бюджету, контенту, рекламе
Контент-менеджер
- Ведение Детского клуба соцсетях
- Введение, наполнение контентом аккаунты ВК, INST, FB,
-Разработка продающих постов, контент план
- Адаптация контента под аудиторию
- Визуальное оформление
- Рерайтинг, копирайтинг
- Уникальный контент
Дополнительные сведения:Ответственная, целеустремленная, инициативная, очень активная, обладаю отличными организаторскими и творческими способностями. Люблю путешествовать и общаться с людьми. Занимаюсь йогой и веду здоровый образ жизни.С удовольствием буду писать на любую тематику. С уважением, Ева.