Копирайтер для тебя\SMM

Образование

Высшее образование 2008-2013 ВГИИК Факультет: Менеджмент Специальность:

Факультет: Менеджмент Специальность:

Социально-Культурная Деятельность

Написание рекламных текстов по тематике путешествия, здоровье, йога, бокс, детские клубы, бары, рестораны, магазины, интернет магазины и многое другое. Копирайтер БЕЗ ГРАНИЦ)

Компьютерные навыки:Word, Excel, Internet, Microsoft Office, MS Access, Word, PowerPoint, FL, CorelDRAW, Skype, Whatsapp, Instagram, ВКОНТАКТЕ

SSM СПЕЦИАЛИСТ

- Ведение ВК, FB, TW, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube

- Проработка контент-стратегии, контент-план

- Создание, реализация идеи для контента

- Руководство командой копирайтеров, дизайнеров

- Рекламный компании: таргет, посев, лидеры мнений

- Работа с аудиторией, устранение негатива

- Отчеты по бюджету, контенту, рекламе

Контент-менеджер

- Ведение Детского клуба соцсетях

- Введение, наполнение контентом аккаунты ВК, INST, FB,

-Разработка продающих постов, контент план

- Адаптация контента под аудиторию

- Визуальное оформление

- Рерайтинг, копирайтинг

- Уникальный контент

Дополнительные сведения:Ответственная, целеустремленная, инициативная, очень активная, обладаю отличными организаторскими и творческими способностями. Люблю путешествовать и общаться с людьми. Занимаюсь йогой и веду здоровый образ жизни.С удовольствием буду писать на любую тематику. С уважением, Ева.