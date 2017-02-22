yokksel

Александр yokksel

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Анимация, баннеры, веб-дизайн, звук

http://flashmade.ru

http://yokksel.ru

Специализация и профессиональные навыки

академические рисунок и живопись, лепнина

рисование "от руки", компьютерная графика (Photoshop, Corel Draw, Flash...), HTML, CSS

владение "звуковыми" программами (Cubase, WaveLab, ...)

Опыт работы

Дизайнер

Артик, (rk-artic.ru) Казань,

сентябрь 2008 — февраль 2010

Обязанности:

— изготовление флеш-презентаций

— дизайн

Веб-дизайнер, флеш-дизайнер

НетМаркет, (net-m.ru) Казань,

март 2007 — август 2008

Обязанности:

— создание дизайн-макетов сайтов

— изготовление флеш-заставок и баннеров

— верстка (по редкой необходимости)

Дизайнер

ВебГранд, (webgrand.ru) Казань,

сентябрь 2006 — февраль 2007

Обязанности:

— создание дизайн-макетов сайтов

Мультипликатор

Седьмое небо, (skyseven.ru) Казань,

июнь 2006 — август 2006

Обязанности:

— раскадровка

— покадровая отрисовка

Преподаватель

ДХШ№1 г.Казани, Казань,

сентябрь 1996 — сентябрь 1998

Обязанности:

— преподавание спецдисциплин (рисунок, живопись, композиция)

Образование

Казанское художественное училище

Специальное образование, Казань, 1991 — 1996

Отд.: Живопись

КГУ-Казань (Казанский государственный университет)

Неоконченное высшее, Казань, 1989 — 1993

Ф-т: Вычислительной математики и кибернетики

Портфолио