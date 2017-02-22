Специализация и профессиональные навыки
академические рисунок и живопись, лепнина
рисование "от руки", компьютерная графика (Photoshop, Corel Draw, Flash...), HTML, CSS
владение "звуковыми" программами (Cubase, WaveLab, ...)
Опыт работы
Дизайнер
Артик, (rk-artic.ru) Казань,
сентябрь 2008 — февраль 2010
Обязанности:
— изготовление флеш-презентаций
— дизайн
Веб-дизайнер, флеш-дизайнер
НетМаркет, (net-m.ru) Казань,
март 2007 — август 2008
Обязанности:
— создание дизайн-макетов сайтов
— изготовление флеш-заставок и баннеров
— верстка (по редкой необходимости)
Дизайнер
ВебГранд, (webgrand.ru) Казань,
сентябрь 2006 — февраль 2007
Обязанности:
— создание дизайн-макетов сайтов
Мультипликатор
Седьмое небо, (skyseven.ru) Казань,
июнь 2006 — август 2006
Обязанности:
— раскадровка
— покадровая отрисовка
Преподаватель
ДХШ№1 г.Казани, Казань,
сентябрь 1996 — сентябрь 1998
Обязанности:
— преподавание спецдисциплин (рисунок, живопись, композиция)
Образование
Казанское художественное училище
Специальное образование, Казань, 1991 — 1996
Отд.: Живопись
КГУ-Казань (Казанский государственный университет)
Неоконченное высшее, Казань, 1989 — 1993
Ф-т: Вычислительной математики и кибернетики
Портфолио
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