yokohama

Владислав yokohama

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Эссе по философии

    Требуется выполнить эссе на одну из перечисленных во вложении тем. Требования там же. Срок выполнения - до 0:00 15.12.2013г. Сумма обсуждаема, оплата желательно наличными или банковским переводом.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реформирование государственных внебюджетный фондов

    Требуется выполнить эссе (статью) на тему "Реформирование государственных внебюджетных фондов в РФ" объемом 3-4 страниц в срок до среды 10.04.2013г. (вечером вторника работа должна быть готова). В статье необходимо рассмотреть реформы каждого фонда (3 штуки), ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт текста ~100К символов

    $250

    Необходимо до 15.04.2013г. выполнить полный рерайт выпускной квалификационной работы (спеециальность - финансы и кредит). На выходе должен получиться на 90% оригинальный текст. Возможно дробление заказа по главам и выполнение несколькими исполнителями. В заявке прошу указывать ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ВКР - Финансы и кредит

    $400

    Требуется выполнить выпускную квалификационную работу (бакалаврский проект) по теме "Пути улучшения финансового состояния организации на примере ХХХ" (специальность — финансы и кредит). Объем работы: 60-70 страниц. Оригинальность: не менее 85% ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ВКР - Финансы и кредит

    $500

    Требуется выполнить выпускную квалификационную работу по теме " IPO как источник финансирования деятельности Российский предприятий на примере XXX (специальность — финансы и кредит). Структура стандартная: первая глава — теория, вторая — практика (рассмотрение вопроса на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад