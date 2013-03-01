Требуется выполнить эссе на одну из перечисленных во вложении тем. Требования там же. Срок выполнения - до 0:00 15.12.2013г. Сумма обсуждаема, оплата желательно наличными или банковским переводом.
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется выполнить эссе (статью) на тему "Реформирование государственных внебюджетных фондов в РФ" объемом 3-4 страниц в срок до среды 10.04.2013г. (вечером вторника работа должна быть готова). В статье необходимо рассмотреть реформы каждого фонда (3 штуки), ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо до 15.04.2013г. выполнить полный рерайт выпускной квалификационной работы (спеециальность - финансы и кредит). На выходе должен получиться на 90% оригинальный текст. Возможно дробление заказа по главам и выполнение несколькими исполнителями. В заявке прошу указывать ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требования следующие: объем - 15 стр; оригинальность - 70% min; срок - до 30.03.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Требуется выполнить выпускную квалификационную работу (бакалаврский проект) по теме "Пути улучшения финансового состояния организации на примере ХХХ" (специальность — финансы и кредит). Объем работы: 60-70 страниц. Оригинальность: не менее 85% ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется выполнить выпускную квалификационную работу по теме " IPO как источник финансирования деятельности Российский предприятий на примере XXX (специальность — финансы и кредит). Структура стандартная: первая глава — теория, вторая — практика (рассмотрение вопроса на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад