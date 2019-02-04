Любой видеомонтаж, видеосъемка по желаниям клиента. При необходимости осуществляется корректировка фотографий или частей видеороликов, при этом в видео корректируется звук, удаляются лишние шумы и стабилизируется положение изображения. При желании осуществляется добавление футажа, эффектов зеленого экрана. Все зависит от требований. В ходе работы предлагаю свое видение сценария, как начать, в каком порядке произвести раскадровку и в каком стиле закончить. Тщательно подбираю музыкальную композицию. Обращайтесь, все сделаем как надо. Постоянная обратная связь.