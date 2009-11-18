Программист Net,фотограф, дизайн и создание сайтов

Специальность: инженерПрограммист (програмное обеспечение), образование высшее

Профессиональные навыки:

опыт работы на платформе .Net, знание C#, ADO, интернет технологий ASP, HTML,XML,Ajax, web-services, опыт работы с субд SQL server 2000, 2005, знание T-SQL, опыт работы с svn технический английский

Участие в проектах

приняла участие в проеках:web-приложение имитация букмекерской конторы с использованием технологий ASP.net, Ajax, XML, Css, ADO, приложение работает с бд в субд SQL Server 2005;

web-приложение для заказов обедов в офис(asp.net, ajax, css, SQL server 2000), участвовала в нескольких winForms проектах(создание и визуализация vrml файлов), написании сайтов, веб-сервисов

win forms клиент-серверное приложение для учета работы учреждения здравоохранения с функциональными возможностями сохранения историй болезни пациентов и предостиавления различной отчетности в организации здравоохранения и страхования. бд SQL Server 2005.

Опыт написания сайтов под различные цели как на рhp, так и на asp