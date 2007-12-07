yonchydesign

Павленко Іван Володимирович
Мета: отримання посади художника -дизайнера
Бажаний рівень оплати від 5000 грн.
Дата і місце народження: 30 серпня 1982 року,м Київ
Вік: 32 роки
Сімейний стан: не одружений
Адреса: г. Киев, ул. Леніна, буд. 21, кв.34
Телефон домашній: +38 044 564 80 53
Телефон мобільний: +38 050 608 30 73
E-mail: [email protected]
Освіта:
2002-2007рр. Київський інститут декоративно прикладного мистецтва і дизайну ім.М. Бойчука, факультет промисловий дизайн, спеціальність - промисловий дизайн.
Додаткова освіта:
• 03.06.2008-24.07.2008 - Навчальний центр«Перспектива» «Комп'ютерний дизайн в 3D Studio MAX».
• 07.09.2011-07.11.2011 - Київськийнавчальний центр «Курсор» (WEB - дизайн, HTML, CSS, JavaScript)
Досвід роботи:
07.12.2007 – 14.11.2014 рр. Друкарня«Стар Принт»
Посада: Оператор друкарської машини
• додрукарська підготовка машини «SVECIA» ¾(напівавтомат);
• шовкотрафаретний друк тиражів рекламноїпродукції, різної щільності паперу.
• Якісне виконання і в строки здаваннязамовлень.
Кількість підлеглих: 2 осіб.
Досягнення: За час роботи на данійпосаді товарообіг фірми збільшився на 150%.
07.12.2007 – 14.11.2014 рр. Вітражна Студія «ВІКТОРІЯ»
Посада: Художник - дизайнер
• до проектна робота: підготовка ескізів длявиготовлення вітражів (Тіффані), затвердження ескізів із замовником, підбір
матеріалу (скла) для виготовлення вітража, супровід замовлення аж до монтажу
готового виробу;
• розробка макетів для рекламної продукції;
• Робота з архітекторами і дизайнерами;
• обслуговування сайту компанії;
• проведення переговорів і укладеннядоговорів на поставку продукції;
Кількість підлеглих: 40 осіб.
20.12.2014 – 31.07.2015 рр. Дизайн-студия «Гранд»
Посада: Художник – дизайнер
• до проектна робота: підготовка ескізів длявиготовлення вітражів (Тіффані), затвердження ескізів із замовником, підбір
матеріалу (скла) для виготовлення вітража, супровід замовлення аж до монтажу
готового виробу;
• розробка макетів для рекламної продукції;
• Робота з архітекторами і дизайнерами;
• обслуговування сайту компанії;
• проведення переговорів і укладеннядоговорів на поставку продукції;
Досягнення: підвищення прибутку на100% за рахунок якісної та злагодженої роботи колективу, розробка ескізів для
вітражів та впровадження проектів «під ключ». Розробка реклами; організація
виставок; просування сайту компанії; пошук нових рекламних проектів.
Знання мов:
Українська - рідна; російська - вільно;англійська - просунутий; іспанська – основа.
Навички:
Досвідчений користувач: графічнимиредакторами (Adobe Photoshop ,
Adobe InDesign,Corel Draw) Уміння малювати від руки.
Особисті якості:
Комунікабельність, стресостійкість, креативність,відповідальність, пунктуальність. Маю творче мислення і багату фантазією, беру участь у розробці та організаціїрізних постановок і заходів; Швидко навчаюся, захоплююся робочим процесом;
Інтереси та захоплення:
Спорт, мистецтво, подорожі, фотографія,музика, комп’ютерні ігри.