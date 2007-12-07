yonchydesign

Иван Павленко yonchydesign

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Художник-Дизайнер

Павленко Іван Володимирович

 

 

 

 

 

Мета: отримання посади художника -дизайнера

Бажаний рівень оплати від  5000 грн.

Дата і місце народження: 30 серпня 1982 року,м Київ

Вік: 32 роки

Сімейний стан: не одружений

Адреса: г. Киев, ул. Леніна, буд. 21, кв.34

Телефон домашній: +38 044 564 80 53

Телефон мобільний: +38 050 608 30 73

E-mail: [email protected]

 

 

 

Освіта:

 

 2002-2007рр. Київський інститут декоративно прикладного мистецтва і дизайну ім.М. Бойчука, факультет промисловий дизайн, спеціальність - промисловий дизайн.

 

Додаткова освіта:

 

• 03.06.2008-24.07.2008 - Навчальний центр«Перспектива» «Комп'ютерний дизайн в 3D Studio MAX».

• 07.09.2011-07.11.2011 - Київськийнавчальний центр «Курсор» (WEB - дизайн, HTML, CSS, JavaScript)

 

Досвід роботи:

 

 

07.12.2007 – 14.11.2014 рр.  Друкарня«Стар Принт»

 

Посада: Оператор друкарської машини

 

• додрукарська підготовка машини «SVECIA» ¾(напівавтомат);

• шовкотрафаретний друк тиражів рекламноїпродукції, різної щільності паперу.

• Якісне виконання і в строки здаваннязамовлень.

 

Кількість підлеглих: 2 осіб.

 

Досягнення: За час роботи на данійпосаді товарообіг фірми збільшився на 150%.

 

07.12.2007 – 14.11.2014 рр. Вітражна Студія «ВІКТОРІЯ»

 

Посада: Художник - дизайнер

 

• до проектна робота: підготовка ескізів длявиготовлення вітражів (Тіффані), затвердження ескізів із замовником, підбір

матеріалу (скла) для виготовлення вітража, супровід замовлення аж до монтажу

готового виробу;

• розробка макетів для рекламної продукції;

• Робота з архітекторами і дизайнерами;

• обслуговування сайту компанії;

• проведення переговорів і укладеннядоговорів на поставку продукції;

 

Кількість підлеглих: 40 осіб.

 

20.12.2014 – 31.07.2015 рр. Дизайн-студия «Гранд»

Посада: Художник – дизайнер

• до проектна робота: підготовка ескізів длявиготовлення вітражів (Тіффані), затвердження ескізів із замовником, підбір

матеріалу (скла) для виготовлення вітража, супровід замовлення аж до монтажу

готового виробу;

• розробка макетів для рекламної продукції;

• Робота з архітекторами і дизайнерами;

• обслуговування сайту компанії;

• проведення переговорів і укладеннядоговорів на поставку продукції;

 

 

Досягнення: підвищення прибутку на100% за рахунок якісної та злагодженої роботи колективу, розробка ескізів для

вітражів та впровадження проектів «під ключ». Розробка реклами; організація

виставок; просування сайту компанії; пошук нових рекламних проектів.

 

Знання мов:

 

Українська - рідна; російська - вільно;англійська - просунутий; іспанська – основа.

 

Навички:

 Досвідчений користувач: графічнимиредакторами (Adobe Photoshop ,

Adobe InDesign,Corel Draw)  Уміння малювати від руки.  

Особисті якості:

 

Комунікабельність, стресостійкість, креативність,відповідальність, пунктуальність. Маю творче мислення і багату фантазією, беру участь у розробці та організаціїрізних постановок і заходів; Швидко навчаюся, захоплююся робочим процесом;

 

Інтереси та захоплення:

 

Спорт, мистецтво, подорожі, фотографія,музика, комп’ютерні ігри.