yonexopower

Надо перенести функционал корзины с внешнего сайта на мой (без бэкенда). https://www.balenciaga.com/ua/jacket_cod41763266ef.html#/ua/men/archetypes – сайт, с которого пепреносим Надо перенести: -счетчик предметов в корзине (указывается на иконке корзины в правом верхнем углу, ...
- $50Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сабж. Нужен готовый движок. Рассмотрю варианты движка под киберспорт.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Сабж. Надо создать смартконтракт. Ethereum wallet установлен. Работаем через team viewer. По ходу работы буду задавать много вопросов от "чайника".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $95
Сабж. Около года назад я уже заказывал данный софт, но работает он не совсем корректно. Прикрепил его к заданию, чтобы вы наглядно понимали, что надо сделать. Скрин интерфейса текущей программы: http://clip2net.com/s/3JV0u2rВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $55
Сабж. Сообщество посвящено заработку на арбитраже трафика и товарном бизнесе. -На обложке должен содержаться текст: "Арбитраж трафика, товарный бизнес от Yonex. Реальный опыт и горячие кейсы" -Справа надо поставить ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт8 лет назад
Сабж. Желателен человек, который уже сталкивался с этим вопросом. Работы на 5-10 минут.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сабж. Если открыть консоль браузера на unicross-full.in.ua, увидим, что она ругается следующим образом: A Parser-blocking, cross-origin script, advun-auto.in.ua/jsale/js..., is invoked via document.write. This may be blocked by the browser if the device has poor network connectivity. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть такая штука – предективный набор в колл-центрах. Вот код этой программы надо найти на просторах интернета или написать самому и интегрировать с нашей телефонией и СРМ-системой. Детали объяснять буду в ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сабж. Надо доработать самописную CRM – систему на php. Надо внести ряд правок и доработок.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо перенести блоки с пакетами с https://adsgame.pro/packets-lineage2/ на advun.in.ua/works/. Перенести систему заказа (включая корзину). И тут advun.in.ua/about/ надо сделать квадратные блоки (4 в ряд) с картинками наших клиентов. При ховере на картинки должен появляться домен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. У нас есть CRM система для приема и учета заказов. Заказ представляет из себя совокупность данных о клиенте: имя, фамилия, телефон, город, отделение новой почты, товар для отправки. Нам нужно по API интегрироваться с ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек с опытом таргетированной рекламы в facebook. Еще вчера рекламная кампания работала, а сегодня, с теми же настройками 0 показов. Кампания, группы, обьявления – все запущено. Баланс положительный.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт9 лет назад