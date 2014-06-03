Переводчик eng-rus

Владею английским языком на неплохом уровне, есть опыт общения с носителями языка, так же опыт чтения технической литературы(документации). В общей сложности провел в Великобритании около полугода(за 2 поездки). В декабре 2013 года сдал IELTS-тест на уровне Academic на оценку в 7,5 баллов. Завел блог, где планирую переводить технические статьи с анголоязычных сайтов: http://olinuxax.blogspot.ru - на нем можно посмотреть примеры переведенных мной статей. Владею ПК на уровне опытного пользователя, есть опыт установки, настройки и администрирования ОС Windows, небольших сетей. Коммуникабелен, общителен, не конфликтный, всегда готов учиться или помочь в этом коллегам.