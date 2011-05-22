Здравствуйте!
Мы понимаем в разработке веб-сайтов, потому что это наша специальность!
Мы выпускники МГУ им. Ломоносова факультета прикладной математики и программирования, и МГТУ им.Баумана ИТ факультета, поэтому мы делаем качественно свою работу!
Мы делаем уникальные дизайны, потому что не любим шаблонов!
Мы любим свою работу!
Поэтому гарантируем: Вы останетесь довльны сотрудничеством с нашей компанией!
По всем вопросам и предложениям обращайтесь по нашему имейл-адресу: [email protected].
Ждем Вас!
С уважением, студия разработки Yotashi-Studio.
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