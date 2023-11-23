youlosewezz

Костя youlosewezz

 
24 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
INFO

Я являюсь начинающим копирайтером с глубоким пониманием искусства написания текстов. Мои навыки включают:

  • Создание уникального и привлекательного контента для различных целей, включая социальные сети, коммерческие статьи и информационные материалы.

  • Отличное владение русским и украинским языком и грамматикой, что позволяет мне создавать качественные тексты без ошибок.

  • Умение адаптировать стиль и тон текста под требования и целевую аудиторию.

  • Быструю и эффективную работу, способность справляться с большим объемом работы и соблюдать сроки.

  • Креативное мышление и способность придумывать оригинальные идеи для контента.

Я готов применить свои навыки и опыт, чтобы помочь вам достичь ваших целей и создать качественный контент. Буду рад стать частью вашей команды!

Пожалуйста, дайте знать, если вам нужна дополнительная информация или если у вас есть какие-либо вопросы.

Средства связи: Discord - youlosewezz
Telegram - BPyTaJl