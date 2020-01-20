🏆 Лучшие сайты, WEB-дизайн(UI/UX), Логотипы/Фирменный стили

Портфолио - https://www.behance.net/kattom

Занимаюсь разработкой сайтов с 2010 года в паре с UI/UX дизайнером. За это время реализовали более 400 проектов для клиентов со всего мира.

5 фактов обо мне:

1) 97% довольных клиентов за 10 лет практики;

2) Один из лучших исполнителей СНГ;

3) Разговорный Английский;

4) Никогда не срываю сроки, в большинстве случаев реализую быстрее, чем пообещала;

При необходимости возможна работа с договором через ИП РФ.

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Услуги:

1) Разработка сайтов любой сложности.

Портфолио - https://www.behance.net/kattom

2) Дизайн сайта и моб. приложений (UI/UX) http://byradesign.ru/showcase/

3) Разработка логотипа http://byradesign.ru/showcase/

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Тел: 8 951 481 41 46

Skype: 89514814146

e-mail: [email protected]