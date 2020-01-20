Портфолио - https://www.behance.net/kattom
Занимаюсь разработкой сайтов с 2010 года в паре с UI/UX дизайнером. За это время реализовали более 400 проектов для клиентов со всего мира.
5 фактов обо мне:
1) 97% довольных клиентов за 10 лет практики;
2) Один из лучших исполнителей СНГ;
3) Разговорный Английский;
4) Никогда не срываю сроки, в большинстве случаев реализую быстрее, чем пообещала;
При необходимости возможна работа с договором через ИП РФ.
------------------------------------------------------------------------
Услуги:
1) Разработка сайтов любой сложности.
Портфолио - https://www.behance.net/kattom
2) Дизайн сайта и моб. приложений (UI/UX) http://byradesign.ru/showcase/
3) Разработка логотипа http://byradesign.ru/showcase/
------------------------------------------------------------------------
Тел: 8 951 481 41 46
Skype: 89514814146
e-mail: [email protected]
- ГОСТ | logotype, corporate identity39 просмотров
- DRY | logotype, design interiors48 просмотров
- LuLu pilates center | logotype, design interiors33 просмотра
- LuLu pilates center | logotype30 просмотров