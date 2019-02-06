Монтаж

Призыв к доверию и дальнейшему сотрудничеству

Хотелось бы начать с небольшой информация о себе, которая послужить фактом гарантии и профессионализма, учитывая Ваше недоверие к недавно зарегистрированному фрилансеру.

В своем родном городе я занимаюсь видеосъемкой и, соответственно, монтажом около двух лет, но хотелось бы не быть привязанным к определенному месту жительства (в данном случае к городу), а иметь стабильный заработок, находясь в любой точке мира.

Касательно знаний в области видеомонтажа могу заявить о уверенном знании ПО (Adobe Premier, Final Cut Pro X, After affect, Audition, PluralEyes) и о понимании структуры сюжетного монтажа.