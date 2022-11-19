❗ Доброго времени суток. Меня зовут Алексей. ❗
Мой основной род деятельность - разработка сайтов. Выполняю работу качественно, по срокам не затягиваю.
Веб-разработка - мое любимое дело, поэтому заказы выполняю качественно и добросовестно.
✅ Мои основные специализации:
Верстка макетов из PSD, Figma.
Front-end разработка сайтов.
Back-end разработка сайтов и веб-приложений.
Разработка телеграм ботов.
✅ Мой стек:
Верстка: HTML5, CSS3, Javascript, Typescript, препроцессоры (SASS,
LESS), сборщики (Gulp, Webpack), БЭМ, Slick slider, Lazy loading.
Back-end: Node.js, Express, PHP, Laravel, Golang, Gin, Websocket, GraphQL, RabbitMQ.
Front-end: Javascript, Typescript, React.js, Vue.js, Next.js, Redux,
Vuex, Pinia, Mobx, CSS-in-JS (styled-components, css-modules), GraphQL.
Базы данных: SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Другое: npm, git, github.
✅ Гарантии
В течение недели после сдачи проекта, если вы обнаружили какие-либо
недочеты, которые остались незамеченными при завершении заказа, то я
исправлю их совершенно бесплатно.
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