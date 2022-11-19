Веб разработчик

❗ Доброго времени суток. Меня зовут Алексей. ❗

Мой основной род деятельность - разработка сайтов. Выполняю работу качественно, по срокам не затягиваю.

Веб-разработка - мое любимое дело, поэтому заказы выполняю качественно и добросовестно.

✅ Мои основные специализации:

Верстка макетов из PSD, Figma.

Front-end разработка сайтов.

Back-end разработка сайтов и веб-приложений.

Разработка телеграм ботов.

✅ Мой стек:

Верстка: HTML5, CSS3, Javascript, Typescript, препроцессоры (SASS,

LESS), сборщики (Gulp, Webpack), БЭМ, Slick slider, Lazy loading.

Back-end: Node.js, Express, PHP, Laravel, Golang, Gin, Websocket, GraphQL, RabbitMQ.

Front-end: Javascript, Typescript, React.js, Vue.js, Next.js, Redux,

Vuex, Pinia, Mobx, CSS-in-JS (styled-components, css-modules), GraphQL.

Базы данных: SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

Другое: npm, git, github.

✅ Гарантии 

В течение недели после сдачи проекта, если вы обнаружили какие-либо

недочеты, которые остались незамеченными при завершении заказа, то я

исправлю их совершенно бесплатно.