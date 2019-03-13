Ваш лучший персональный помощник во всех делах)

Меня зовут Георгий и я всегда готов к работе. Много лет занимаюсь видеомонтажом (After effects, Premiere pro, Sony vegas pro) имею большой опыт работы в Photoshop. Задания выполняю

качественно и быстро. Также занимаюсь транскрибацией. Всегда на связи и готов прислушаться к вашему мнению.