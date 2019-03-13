Георгий your_best_helperyour_best_helper
33 годаРоссия/Кемерово
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ваш лучший персональный помощник во всех делах)
Меня зовут Георгий и я всегда готов к работе. Много лет занимаюсь видеомонтажом (After effects, Premiere pro, Sony vegas pro) имею большой опыт работы в Photoshop. Задания выполняю
качественно и быстро. Также занимаюсь транскрибацией. Всегда на связи и готов прислушаться к вашему мнению.
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Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
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