your_evil_friend

Рерайтер, копирайтер, корректор, автор работ

Высшее филологическое образование, опыта работы копирайтером и рерайтером нет. Грамотность выше среднего, владею английским на уровне Pre-Intermediate, и сейчас в процессе его изучения (учусь на иностранном отделении, магистратура). Нужна подработка во внеучебное время.

Высокую скорость печати, ответственность, собственный оригинальный стиль работ гарантирую. Заголовок персональной страницы отражает приоритеты работы: на первом месте рерайтинг, далее копирайтинг, и только затем корректура. Это связано исключительно с моим желанием ознакомиться с новыми, незнакомыми для меня сферами. Могу выполнить заказ по выполнению учебных работ (сочинений, рефератов, курсовых).

Для заказчиков - 50% предоплата, либо черновой ознакомительный фрагмент. Тестовые работы больше 1000 знаков не выполняю. Берусь за работы с четко оговоренными критериями, чтобы не возникло дальнейших недоразумений. В случае крупных заказов или поэтапной работы - оплата за каждый заказ/этап отдельно.

Могу писать на практически любые темы, кроме узкоспециализированных (технические, естественные науки, профессиональная экономика, юриспруденция, политология). Хорошо разбираюсь в гуманитарных дисциплинах, популярной культуре, Интернет-пространстве.