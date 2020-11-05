Привет! Поработаем?

Добрый день, я веб-дизайнер, сейчас работаю над наполнением портфолио. Делаю дизайн сразу в Тильде, так как она дает несравнимо больше возможностей чем figma. Соберу лендинг на стандартных или zero блоках в зависимости от Вашего бюджета и задач проекта.

Мое коммерческое предложение Вы можете посмотреть по этой ссылке - https://docs.google.com/presentation/d/15wNDyHZjterujOhk7xim5N5KAM8GdUOtjGIICmwSUFc/edit#slide=id.p

Сайт-визитка с информацией обо мне, работе и портфолио - http://yourdarrr.tilda.ws/