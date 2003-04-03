yourhelperalisa

Быстрый и качественный перевод с/на английский, украинский и русский языки.

Всех приветствую на своей странице!

Я коммуникабельная и ответственная работница, люблю совершенствовать свои знания, а особенно английский язык.

Здесь вы можете отыскать помощь по ряду разных задач: перевод, озвучка, создание субтитров, редактирование текстов, копирайтинг.

Выполняю профессиональный перевод с/на английский, украинский и русский языки.

Я являюсь носителем русского и украинского языков, так же практикую английский на протяжении 13 лет, так как помимо школьного обучения и постоянных курсов обучаюсь в университете полностью на английском. Уровень английского C1.