yourhelperalisa

Быстрый и качественный перевод с/на английский, украинский и русский языки.
Всех приветствую на своей странице!
Я коммуникабельная и ответственная работница, люблю совершенствовать свои знания, а особенно английский язык.
Здесь вы можете отыскать помощь по ряду разных задач: перевод, озвучка, создание субтитров, редактирование текстов, копирайтинг.
Выполняю профессиональный перевод с/на английский, украинский и русский языки.
Я являюсь носителем русского и украинского языков, так же практикую английский на протяжении 13 лет, так как помимо школьного обучения и постоянных курсов обучаюсь в университете полностью на английском. Уровень английского C1.