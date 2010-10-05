yourluckychip

Продажа прошивок игрософт со встроенным багом, микросхемы и чипы с багами

Предлагаю прошивки со встроенным багом для игрософт.Микросхемы с багами, чипы. Продам универсальный ключ отмычку для 7-пиновых замков. Установлен почти на всех игровых автоматах. После игры по определённой комбинации, у автомата резко повышается процент выдачи, начисляются большие кредиты