yourluckychip

Александр Порожкин yourluckychipyourluckychip
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Продажа прошивок игрософт со встроенным багом, микросхемы и чипы с багами
Предлагаю прошивки со встроенным багом для игрософт.Микросхемы с багами, чипы. Продам универсальный ключ отмычку для 7-пиновых замков. Установлен почти на всех игровых автоматах. После игры по определённой комбинации, у автомата резко повышается процент выдачи, начисляются большие кредиты
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