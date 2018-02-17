Сроки: 2-е суток. Обязательно Кроссбраузерно! + ПК, ноутбуки, планшеты, мобильники и прочие девайсы. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отписке ...
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- $27HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $27
Сроки: 2-е суток. Обязательно Кроссбраузерно! + ПК, ноутбуки, планшеты, мобильники и прочие девайсы. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отписке ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Тематика: "Интернет-магазины под ключ". Мокап уже готов. Его нужно только нарисовать. Сроки: 2-е суток. Приоритет будет отдаваться тем, кто уже работал с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $45
Тематика: "Агентство Лидогенерации". Мокап уже готов. Его нужно только нарисовать. Сроки: 2-е суток. Приоритет будет отдаваться тем, кто уже работал с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад