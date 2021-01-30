youtube_serg

YouTube специалист : Создание YouTube заставок. Загрузка видео. Управление YouTube каналом. SEO и продвижение.

Привет, меня зовут Сергей. Я – YouTube специалист. У меня более 8 лет опыта открытия и управления каналами на YouTube. Умею и продвигаю видео на первые страницы поисковых систем – на страницу №1 Google, на страницу №1 YouTube и на страницу №1 Яндекса (подтвержденные кейсы смотрите в моем портфолио)Я специализируюсь на создании каналов YouTube, загрузке и оптимизации видео на YouTube, создании привлекательных эскизов YouTube с высоким CTR. - Думаете открыть канал на YouTube? - У вас есть канал на YouTube и вы хотите его улучшить? - Или вы ищите кого-нибудь, чтобы им управлять? Что я умею и делаю:- Создаю и качественно настраиваю Youtube каналы, включая: лого, баннер, описание, плейлисты, ключевые слова и теги - Загружаю видео на YouTube канал, включая: название, описание, заставку- Делаю профессиональные YouTube заставки с высокой "кликабельностью" ( CTR ) и разрешением Full HD 1920x1080- Продвигаю YouTube канал используя поисковую оптимизацию (SEO), подбираю правильные ключевые слова и теги и органическое продвижение - Управляю YouTube каналами Почему я?- более 8 лет опыта открытия, управления и оптимизации каналов YouTube - продвижение видео на первые страницы поисковых рейтингов Google, YouTube и Яндекс. - используйте только 100% органические методы продвижения - работаю максимально быстроБуду рад ответить на вопросы и с радостью вам помогу!