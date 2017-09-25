yoxuweb

Ирина Печкина yoxuweb

 
43 годаРоссия/Вологда
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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    Написать статью на тему: "Дети, которые ничего не хотят"…   «Что делать, чтобы заставить его хорошо учиться?», «Он ничего не хочет! Как это исправить?», «Как мы можем помочь ребенку перестать лениться?» Что же происходит сейчас с современными ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

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    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать описание сайта. Тематика сайта саморазвитие, личностный рост, достижение успеха. На сайте имеются рубрики: питание, красота и здоровье, психология, духовность. Нашей целью является мотивация человека наразвитие, увеличение осознанности и понимания самых важных аспектов человеческой жизни. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад