Написать статью на тему: "Дети, которые ничего не хотят"… «Что делать, чтобы заставить его хорошо учиться?», «Он ничего не хочет! Как это исправить?», «Как мы можем помочь ребенку перестать лениться?» Что же происходит сейчас с современными ...