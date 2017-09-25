Сделать сайт с таким функционалом, как здесь https://www.b17.ru/
Сайты «под ключ»25 заявок
Закрыт
6 лет назад
Сделать сайт с таким функционалом, как здесь https://www.b17.ru/
Написать статью на тему: "Дети, которые ничего не хотят"… «Что делать, чтобы заставить его хорошо учиться?», «Он ничего не хочет! Как это исправить?», «Как мы можем помочь ребенку перестать лениться?» Что же происходит сейчас с современными ...
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать описание сайта. Тематика сайта саморазвитие, личностный рост, достижение успеха. На сайте имеются рубрики: питание, красота и здоровье, психология, духовность. Нашей целью является мотивация человека наразвитие, увеличение осознанности и понимания самых важных аспектов человеческой жизни. ...