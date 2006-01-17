$50
Необходимо разработать форму заказа и форму обратной связи и интегрировать их в сайт, чтобы оформленные формы присылались на мыло. все подробности на www.formazakaza.nm.ru
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
18 лет назад
Необходимо разработать форму заказа и форму обратной связи и интегрировать их в сайт, чтобы оформленные формы присылались на мыло. все подробности на www.formazakaza.nm.ru
Здравствуйте. Мне нужен дизайн, просто картинка, типа как в магазинах продается Грамота Наградой лист вокруг дизайн а внутри текст - потом чтоб на принтере можно было бы распечатать. В таком футуристическо-интересном можно немного мультяшном стиле т.е. там ...