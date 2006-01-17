yoz2002

Валерьевич Сергей yoz2002

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Дизайн А4 в стиле будущего

    $50

    Здравствуйте. Мне нужен дизайн, просто картинка, типа как в магазинах продается Грамота Наградой лист вокруг дизайн а внутри текст - потом чтоб на принтере можно было бы распечатать. В таком футуристическо-интересном можно немного мультяшном стиле т.е. там ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад