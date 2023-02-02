Модератор соціальних мереж
получение должности модератора Опыт работы:
2014 г. модератор сайта одноклассники
ведение базы данных;
чистка сообщений или тем;
редактирование любых сообщений;
разделение тем на две или объединение две темы в одну;
объявление тем закрытыми.
оставление сообщений в закрытых темах;
знание украинского, русского языка
Дополнительная информация:
Внимательность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.