yp1974yp

Юлія yp1974yp

 
49 летУкраина/Полтава
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Модератор соціальних мереж

получение должности модератора Опыт работы:

2014 г. модератор сайта одноклассники

  • ведение базы данных;

  • чистка сообщений или тем;

  • редактирование любых сообщений;

  • разделение тем на две или объединение две темы в одну;

  • объявление тем закрытыми.

  • оставление сообщений в закрытых темах;

  • знание украинского, русского языка

Дополнительная информация:

Внимательность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.