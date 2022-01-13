Открыт к любым предложениям

Мне 20 лет и я в поисках работы.

Для начала о хобби.

Изучаю программирование(С++), понемногу вхожу в инвестиции, начинаю разбираться в рынке, занимаюсь музыкой, а именно вокал, музыкальные инструменты, прохожу курсы по SMM, таргету.

Учусь в САМГУ на профессию историка, но учусь для души, а не для будущей работы по профессии.

Перейдем к личным качествам

С раннего детства исключительно стрессоустойчив, способен держать самообладание до самого крайнего момента, кроме того, считаю, что любая проблема делает человека лишь сильнее. Благодаря этому в силах сохранить улыбку даже в агонии. Легок в общении, способен поддержать разговор на многие темы, начиная с литературы и философии, заканчивая инженерией и программированием. Нравится общаться с людьми.

Некоторое время работал в SMM, подрабатывал куратором в школах,

Думаю на этом можно подытожить, об остальном можно поговорить лично.