Подбор блогеров для рекламы
Найду блогеров в instagram и youtube, которые разместят вашу рекламу по бартеру или за деньги.⠀Работаю как с частными клиентами, так и с магазинами, брендами.⠀
- Подберу блогеров для рекламы, в соответствии с вашей целевой аудиторией
- Проверю блогеров на накрутку
- Договорюсь о размещении рекламы и проконтролирую ее выход
- Скоординирую блогера, предоставлю ему материалы и переведу оплату
- Составлю отчет по рекламной кампании, соберу статистику по охвату каждой публикации и количество кликов по объявлению.⠀
Дополнительно:
- Сделаю кликбейтные фото- и видеомакеты для рекламы (скорректирую ваши или создам новые)
- Напишу рекламные и продающие тексты для блогеров
- Адаптирую рекламный материал под каждого блогера индивидуально
- Создам лендинг или посадочную страницу под вашу рекламную кампанию.⠀
Умею найти новых незаезженных блогеров и договориться там, где никто не договаривается.
Действие аккаунта приостановлено!