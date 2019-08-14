Подбор блогеров для рекламы

Найду блогеров в instagram и youtube, которые разместят вашу рекламу по бартеру или за деньги.

Подберу блогеров для рекламы, в соответствии с вашей целевой аудиторией

Проверю блогеров на накрутку

Договорюсь о размещении рекламы и проконтролирую ее выход

Скоординирую блогера, предоставлю ему материалы и переведу оплату

Составлю отчет по рекламной кампании, соберу статистику по охвату каждой публикации и количество кликов по объявлению.⠀

Работаю как с частными клиентами, так и с магазинами, брендами.⠀

Дополнительно:

Сделаю кликбейтные фото- и видеомакеты для рекламы (скорректирую ваши или создам новые)

Напишу рекламные и продающие тексты для блогеров

Адаптирую рекламный материал под каждого блогера индивидуально

Создам лендинг или посадочную страницу под вашу рекламную кампанию.⠀

Умею найти новых незаезженных блогеров и договориться там, где никто не договаривается.