yraganna

Анастасия yraganna

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Подбор блогеров для рекламы

Найду блогеров в instagram и youtube, которые разместят вашу рекламу по бартеру или за деньги.

Работаю как с частными клиентами, так и с магазинами, брендами.⠀

  • Подберу блогеров для рекламы, в соответствии с вашей целевой аудиторией
  • Проверю блогеров на накрутку
  • Договорюсь о размещении рекламы и проконтролирую ее выход
  • Скоординирую блогера, предоставлю ему материалы и переведу оплату
  • Составлю отчет по рекламной кампании, соберу статистику по охвату каждой публикации и количество кликов по объявлению.⠀

 

 Дополнительно:

  • Сделаю кликбейтные фото- и видеомакеты для рекламы (скорректирую ваши или создам новые)
  • Напишу рекламные и продающие тексты для блогеров
  • Адаптирую рекламный  материал под каждого блогера индивидуально
  • Создам лендинг или посадочную страницу под вашу рекламную кампанию.⠀

 

Умею найти новых незаезженных блогеров и договориться там, где никто не договаривается.