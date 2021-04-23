yrasibiryakov

Все виды конструкторских и проектных работ

Образование : Уфимский государственный авиационно технический университет.

Специальность : Автоматизация и комплексная механизация машиностроения. . Смежная специальность – инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигательных установок

Опыт практической конструкторской и проектной работы более 38 лет.

Свободно владею современным инструментарием 3d проектирования SolidWorks, AutoCAD Mechanical

и прочими, в том числе офисными IT технологиями.

РЕЗЮМЕ:

1970- 1972г.г. Ведущий инженер-конструктор ОГК бюро намоточных аппаратов Алма-атинского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ). Являюсь автором разработки и внедрения серии намоточных аппаратов А1013 (проволока до 6мм), НК 1227 (плющильная лента). 1973-1975г.г. Инженер-электроник бюро технических средств АСУ Запорожского моторостроительного завода (Мотор-сич). Разработка, внедрение и эксплуатация ТС АСУП в части оперативного планирования и управления 1975-1995 г.г. Руководитель группы проектно-конструкторского отдела, зам.начальника технического отдела, начальник технического бюро Запорожского Гипроэлектро. Конструкторские и проектные разработки нестандартизированного оборудования (НО) для подотраслей трансформаторостроения,

высоковольтной аппаратуры, конденсаторостроения и преобразовательной техники. 1995-2002г.г. Ведущий конструктор сверхлегких летательных аппаратов фирм ANTARES и AEROS, г. Киев. Разработка, производство, испытания и эксплуатация дельталетов серии «ANTARES» всех модификаций в колесном, гидро- и сельскохозяственном вариантах исполнений. Пользователи выпускаемой техники в основном: Германия, США, Польша, Венгрия, Испания, ЮАР и пр. С 2002г. Заместитель главного инженера по новой технике ОАО «Элем», г. Запорожье. Лично проводил конструкторские разработки и внедрение комплексов оборудования для порошковой окраски и стеклоэмалирования , линий

(цехов) горячего цинкования, офисной мебели. За это время оборудованием по моим разработкам оснащено более 300

предприятий Украины и ближнего зарубежья. Являюсь соавтором разработки проекта и запуска с немецкими фирмами «PML Lengsfeld GmbH», «BERG», «W.PILLING» и «CALORPLASTWARMETECHNIK» завода горячего цинкования 000 «Завод ХиТ-технология», г. Запорожья, в 2004 году. Организовал, лично разработал комплекс НО, курировал изготовление и монтаж всего комплекса нестандартизированного оборудования для цеха (ванны, траверсы, печи, транспортные системы, грейферы для чистки цинка и т.д.) В качестве основного организатора и исполнителя разработал с привлечением тех же фирм проект завода горячего цинкования в г. Сарны . Лично разрабатывал весь комплекс НО. Курировал строительство, ввод в эксплуатацию и развитие завода. Разработал проекты и внедрение в эксплуатацию цехов бесконтактного формования листового стеклопластика. Разработал проект вихревого измельчителя ракетного окислителя. Разработал и ввел в эксплуатацию опытно – промышленные установки для изготовления элементов баллистической защиты (шлемы и аксессуары), завод ЗБШ, г. Запорожье Являюсь автором и основным исполнителем разработки фотокамеры JollyLook/ Работа в SpryBuild. по настоящее время. Ведущий разработчик экспериментальных конструкций и прототипов 3dпринтеров и их систем.