yriim

Юрий yriim

 
54 годаРоссия/Калуга
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Делаю дизайны сайтов, лендингов, 3D коробок, оформление соц. сетей.
Дизайн сайта
Портфолио
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