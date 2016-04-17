Делаю дизайны сайтов, лендингов, 3D коробок, оформление соц. сетей.
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Портфолио
- Дизайн группы в контакте для консалтинга206 просмотров
- Дизайн группы в контакте для дизайн сообщества286 просмотров
- Дизайн групп в контакте для фотостудии193 просмотра
- 3D обложка для видеокурса партнерский маркетинг195 просмотров
- 3D обложка для видеокурса по сайтостроению177 просмотров
- 3D обложка для видеокурса по старту в инфобизнес175 просмотров
- 3D обложка для видеокурса по похудению182 просмотра
- 3D обложка для видеокурса по 3D обложкам192 просмотра
- 3D обложка для видеокурса по съемке на природе.184 просмотра
- Дизайн сайта для игры Lazertag158 просмотров
- Дизайн интернет-магазина по продаже мебели114 просмотров
- Дизайн сайта по установке оборудования видеонаблюд100 просмотров