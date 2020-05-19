yrivna2015

Фотограф с большим опытом по предметной съемке и репортажа, фото в студии.

Почему стоит заказать у меня обработку фотографий:

- работаю фотографом с 2009 года

- фотографирую различные фотосессии

- работаю в 2 профессиональных программах Lr и Ps

- знание цвета,света,и обработки фотографий

- ответственный, порядочный человек

Занимаюсь:

фотографирование различных направлений

ретуширование

обработка фото

замена фона

реставрация старых фотографий

цветокоррекция

подготовка фото для печати

выполню работу качественно и точно в срок