yrivna2015

Юлия yrivna2015

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф с большим опытом по предметной съемке и репортажа, фото в студии.

Почему стоит заказать у меня обработку фотографий:

- работаю фотографом с 2009 года

- фотографирую различные фотосессии

- работаю в 2 профессиональных программах Lr и Ps

- знание цвета,света,и обработки фотографий

- ответственный, порядочный человек

Занимаюсь:

  • фотографирование различных направлений
  • ретуширование
  • обработка фото
  • замена фона
  • реставрация старых фотографий
  • цветокоррекция
  • подготовка фото для печати
выполню работу качественно и  точно в срок 