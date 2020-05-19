yrivna2015

Фотограф с большим опытом по предметной съемке и репортажа, фото в студии.
Почему стоит заказать у меня обработку фотографий:
- работаю фотографом с 2009 года
- фотографирую различные фотосессии
- работаю в 2 профессиональных программах Lr и Ps
- знание цвета,света,и обработки фотографий
- ответственный, порядочный человек
Занимаюсь:
- фотографирование различных направлений
- ретуширование
- обработка фото
- замена фона
- реставрация старых фотографий
- цветокоррекция
- подготовка фото для печати