В команду авторов регулярно требуются люди, умеющие грамотно писать.

От Вас:

* написание текстов по выдаваемым заданиям;

* быть на связи и не пропадать;

* соблюдать оговоренные с вами сроки;

* выполнять объём хотя бы от 5 тысяч знаков без пробелов в день.

От меня:

* своевременная оплата;

* регулярные и стабильные задачи;

* отсутствие мозготрахов и прочих сложностей с клиентами (т.к. общение будет только со мной или моим помощником, а он и я стабильны как швейцарские часы);

* оплата от 0,5$ за 1000 знаков без пробелов;

* всегда на связи по telegram: @george_bellt

* если сразу не ответил, не беспокойтесь - всегда обязательно отвечаю.

Георгий, руководитель группы авторов.