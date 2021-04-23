В команду авторов регулярно требуются люди, умеющие грамотно писать.
От Вас:
* написание текстов по выдаваемым заданиям;
* быть на связи и не пропадать;
* соблюдать оговоренные с вами сроки;
* выполнять объём хотя бы от 5 тысяч знаков без пробелов в день.
От меня:
* своевременная оплата;
* регулярные и стабильные задачи;
* отсутствие мозготрахов и прочих сложностей с клиентами (т.к. общение будет только со мной или моим помощником, а он и я стабильны как швейцарские часы);
* оплата от 0,5$ за 1000 знаков без пробелов;
* всегда на связи по telegram: @george_bellt
* если сразу не ответил, не беспокойтесь - всегда обязательно отвечаю.
Георгий, руководитель группы авторов.
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