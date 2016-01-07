ystempos

Яна Темпос ystempos

 
37 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание статей

    $10

    Питание мамы в период кормления новорожденного Обезбалевание при родах Профилактика растяжек Выбор детской смеси особенности ухода за недоношенными детьми Выбор детского стирального порошка

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание 5 статей для блога (беременность и развитие детей)

    $10

    Добрай день. Нужно 5 статей для блога для мам. Желательно исполнитель девушка, у которой есть дети. Есть список тем, можно выбрать любые 5 (или предложить свою тему). Одна статья в среднем 2500-3000 символов.  Уникальность &gt; 95%. Без орфографических ошибок. Желательно использование ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание 5 статей для блога (беременность и развитие детей)
Наилучшие впечатления от сотрудничества!
Спасибо за работу, статьи уникальны и без ошибок, все правки вносились оперативно.
Ответный отзыв
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Спасибо за приятное сотрудничество, мгновенную проверку и оплату.
Рекомендую Алису. С работой справилась хорошо. Статьи приятно читать, уникальность 100%, орфографических ошибок нет, всегда была на связи, работу сдала во время. Приятно работать. Спасибо.
Ответный отзыв