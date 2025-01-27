Привет!
Меня зовут Юлия, и я - ВЕБ-ДИЗАЙНЕР!
Я создаю:
продающие веб-сайты
лендинги на Тильде
мобильные приложения
информативные презентации
рекламные баннеры для соцсетей
карточки товаров для маркетплейсов
и многое другое!
Этапы нашей работы:
Подробно обсуждаем техническое задание, смотрим референсы, определяемся с целью работы и аудиторией проекта
Выполняю задачу грамотно и в срок, учитывая требования и пожелания
Смотрим результат работы, согласовываем готовый проект и остаёмся довольны сотрудничеством!))
я точно знаю, что нужно вашим клиентам в дизайне, ведь я работала в тех. поддержке программы для бизнеса, выслушала кучу вопросов и успешно ответила на них)
сделаю продающий, удобный и клёвый современный дизайн, который будет привлекать ваших клиентов и радовать глаз
проверю грамматику и пунктуацию - после меня вы не найдёте ни одной ошибки в тексте!
обосную свои решения в дизайне - если вдруг вам что-то не понравится, всё переделаем, ведь правки бесплатны и в неограниченных количествах))
Обращайтесь, сделаем с вами крутой проект!
Использую: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Общаюсь:
telegram @uaskobeleva
instagram @_vsvadesign
whatsapp, viber, где вам угодно))
Работаю: пн-пт с 9:00 до 17:00 (МСК)
(но всегда на связи)))
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