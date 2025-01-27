Веб-дизайнер

Привет!

и многое другое!

Выполняю задачу грамотно и в срок, учитывая требования и пожелания

я точно знаю, что нужно вашим клиентам в дизайне, ведь я работала в тех. поддержке программы для бизнеса, выслушала кучу вопросов и успешно ответила на них)

сделаю продающий, удобный и клёвый современный дизайн, который будет привлекать ваших клиентов и радовать глаз

проверю грамматику и пунктуацию - после меня вы не найдёте ни одной ошибки в тексте!