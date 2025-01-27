ysya_grisha

Юлия ysya_grisha

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Юлия, и я - ВЕБ-ДИЗАЙНЕР!

Я создаю:

  • продающие веб-сайты

  • лендинги на Тильде

  • мобильные приложения

  • информативные презентации

  • рекламные баннеры для соцсетей

  • карточки товаров для маркетплейсов

и многое другое!

Этапы нашей работы:

  1. Подробно обсуждаем техническое задание, смотрим референсы, определяемся с целью работы и аудиторией проекта

  2. Выполняю задачу грамотно и в срок, учитывая требования и пожелания

  3. Смотрим результат работы, согласовываем готовый проект и остаёмся довольны сотрудничеством!))

  • я точно знаю, что нужно вашим клиентам в дизайне, ведь я работала в тех. поддержке программы для бизнеса, выслушала кучу вопросов и успешно ответила на них)

  • сделаю продающий, удобный и клёвый современный дизайн, который будет привлекать ваших клиентов и радовать глаз

  • проверю грамматику и пунктуацию - после меня вы не найдёте ни одной ошибки в тексте!

  • обосную свои решения в дизайне - если вдруг вам что-то не понравится, всё переделаем, ведь правки бесплатны и в неограниченных количествах))

Обращайтесь, сделаем с вами крутой проект!

Использую: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Общаюсь:

telegram @uaskobeleva

instagram @_vsvadesign

whatsapp, viber, где вам угодно))

Работаю: пн-пт с 9:00 до 17:00 (МСК)

(но всегда на связи)))

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