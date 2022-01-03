Аппаратный и программный ремонт аппаратуры.

Ма ́йдла Томас Э ́йнарович

Цель Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой

дальнейшего развития в области разработки и тестирования программного

обеспечения.

Образование 2007-2009 - Вятский Профессиональный Лицей (ВПЛ). Профессия: Радиомеханик

по ремонту и обслуживанию теле-радио аппаратуры.

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика)

март-июнь 2009 гг. Неавторизованный сервисный центр УВД Кирова и Кировской области – по специальности сервисный инженер:

- ремонт оргтехники, компьютеров и переносных радиостанций.

ушёл в связи с окончанием практики и мобилизацией.

2009-2010 гг. вч 01879 проходил службу связистом:

- восстанавливал пришедшие в негодность полевые телефонные аппараты и радиостанции.

- инсталлировал и обслуживал цифровую АТС KX-TD1232.

- ремонтировал ЗАС.

- инсталлировал системы охранной сигнализации.

- проектировал и изготавливал и вводил в эксплуатацию проводную и беспроводную связь.

Окончил службу начальником радиостанции Р-140.

2010-2011 гг. ООО "Русь" – по специальности автоэлектрик:

- обслуживал сельскохозяйственную технику, грузовые и легковые автомобили.

- заряжал и восстанавливал свинцовые аккумуляторы.

Ушёл с работы в связи с переездом.

2011-2014 гг. ООО ГК "ОЛВИТ" – по специальности сервисный инженер:

- программный и аппаратный ремонт оргтехники, смартфонов, переносных и стационарных компьютеров.

- сборка персональных компьютеров из комплектующих, предустановка операционной системы, установка драйверов.

Ушёл с работы по личным обстоятельствам.

Дополнительные навыки и интересы

Английский язык – базовый уровень (перевожу технические тексты со словарем);

Опытный пользователь ПК.

Базовые знания ASM6502, С++ и Python2.

Личные достижения

Изучаю микроконтроллеры AVR и ARM.

Личные качества Ответственный, легко обучаемый.