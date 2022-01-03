Ма ́йдла Томас Э ́йнарович
Цель Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой
дальнейшего развития в области разработки и тестирования программного
обеспечения.
Образование 2007-2009 - Вятский Профессиональный Лицей (ВПЛ). Профессия: Радиомеханик
по ремонту и обслуживанию теле-радио аппаратуры.
Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика)
март-июнь 2009 гг. Неавторизованный сервисный центр УВД Кирова и Кировской области – по специальности сервисный инженер:
- ремонт оргтехники, компьютеров и переносных радиостанций.
ушёл в связи с окончанием практики и мобилизацией.
2009-2010 гг. вч 01879 проходил службу связистом:
- восстанавливал пришедшие в негодность полевые телефонные аппараты и радиостанции.
- инсталлировал и обслуживал цифровую АТС KX-TD1232.
- ремонтировал ЗАС.
- инсталлировал системы охранной сигнализации.
- проектировал и изготавливал и вводил в эксплуатацию проводную и беспроводную связь.
Окончил службу начальником радиостанции Р-140.
2010-2011 гг. ООО "Русь" – по специальности автоэлектрик:
- обслуживал сельскохозяйственную технику, грузовые и легковые автомобили.
- заряжал и восстанавливал свинцовые аккумуляторы.
Ушёл с работы в связи с переездом.
2011-2014 гг. ООО ГК "ОЛВИТ" – по специальности сервисный инженер:
- программный и аппаратный ремонт оргтехники, смартфонов, переносных и стационарных компьютеров.
- сборка персональных компьютеров из комплектующих, предустановка операционной системы, установка драйверов.
Ушёл с работы по личным обстоятельствам.
Дополнительные навыки и интересы
Английский язык – базовый уровень (перевожу технические тексты со словарем);
Опытный пользователь ПК.
Базовые знания ASM6502, С++ и Python2.
Личные достижения
Изучаю микроконтроллеры AVR и ARM.
Личные качества Ответственный, легко обучаемый.