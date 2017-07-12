2D Анимация, Персонажная Анимация, Моушн Дизайн, ADOBE After Effects, Cinema 4D специалист.
Привет! Меня зовут Евгений, занимаюсь анимацией длительное время, так же имею опыт работы монтажером на документальных, игровых картинах,
корпоративного видео и клипов. Глубокое знание пакетов ADOBE, знаком с
CINEMA 4D. По этой ссылке можно посмотреть мой анимационный шоурил
https://youtu.be/ZjubMckmCcY. Предлагаю Outsource и Freelance сотрудничество на длительной основе.
Спасибо!
Портфолио
- Анимационный Шоурил113 просмотров
- "РАСКАЛЁННЫЙ ХАОС 1917"134 просмотра
- "Рабочая недаля, воскресенье - выходной!"152 просмотра
- Документальная картина "ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ИМПЕРИИ"128 просмотров
- Фильм режиссера Анастасии Копыловой "Кем быть?"147 просмотров
- Кинокартина Сергея Дебижева "Золотое сечение"136 просмотров
- 360 Шоурил142 просмотра
- Фильм режиссера Анастасии Копыловой "За Стеной".115 просмотров