2D Анимация, Персонажная Анимация, Моушн Дизайн, ADOBE After Effects, Cinema 4D специалист.

Привет! Меня зовут Евгений, занимаюсь анимацией длительное время, так же имею опыт работы монтажером на документальных, игровых картинах,

корпоративного видео и клипов. Глубокое знание пакетов ADOBE, знаком с

CINEMA 4D. По этой ссылке можно посмотреть мой анимационный шоурил

https://youtu.be/ZjubMckmCcY. Предлагаю Outsource и Freelance сотрудничество на длительной основе.

Спасибо!