ytug

Евгений Степанов ytug

 
44 годаСербия/Белград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
2D Анимация, Персонажная Анимация, Моушн Дизайн, ADOBE After Effects, Cinema 4D специалист.

Привет! Меня зовут Евгений, занимаюсь анимацией длительное время, так же имею опыт работы монтажером на документальных, игровых картинах,

корпоративного видео и клипов. Глубокое знание пакетов ADOBE, знаком с

CINEMA 4D. По этой ссылке можно посмотреть мой анимационный шоурил

https://youtu.be/ZjubMckmCcY. Предлагаю Outsource и Freelance сотрудничество на длительной основе.

Спасибо!

After Effects