yu_stepanova

Степанова Юлия Владимировна. 37 лет. Место проживания – г. Тверь.

Образование высшее историческое (исторический факультет Тверского государственного университета, 1991-1996). Кандидат исторических наук. Защита состоялась в 2003 г. в Институте археологии РАН.

С 1994 г. по настоящее время – сотрудник кафедры отечественной истории исторического факультета Тверского государственного университета. Должность – доцент.

Английский язык на хорошем уровне. Занималась переводами специальной исторической литературы.

Имеется опыт преподавания и руководства студенческими работами по следующим дисциплинам:

• история России;

• история отечественной культуры;

• социология (реферат, контрольная – от 500 рублей);

• менеджмент (в сфере туризма) (реферат, контрольная – от 500 рублей, курсовая – от 1000 рублей),

• маркетинг (в сфере туризма) (реферат, контрольная – от 500 рублей, курсовая – от 1200 рублей).

Являюсь автором 60 научных публикаций, в том числе двух монографий.

Научный консультант по историческому костюму в работе с историческими клубами г. Москвы (Клуб исторической реконструкции «Ратобор») и г. Тверь.

Интернет-сайт: http://www.archcostume.narod.ru

e-mail: [email protected]

телефон: 89206878133

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