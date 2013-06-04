yu_stepanova

Степанова Юлия Владимировна. 37 лет. Место проживания – г. Тверь.
Образование высшее историческое (исторический факультет Тверского государственного университета, 1991-1996). Кандидат исторических наук. Защита состоялась в 2003 г. в Институте археологии РАН.
С 1994 г. по настоящее время – сотрудник кафедры отечественной истории исторического факультета Тверского государственного университета. Должность – доцент.
Английский язык на хорошем уровне. Занималась переводами специальной исторической литературы.
Имеется опыт преподавания и руководства студенческими работами по следующим дисциплинам:
• история России;
• история отечественной культуры;
• социология (реферат, контрольная – от 500 рублей);
• менеджмент (в сфере туризма) (реферат, контрольная – от 500 рублей, курсовая – от 1000 рублей),
• маркетинг (в сфере туризма) (реферат, контрольная – от 500 рублей, курсовая – от 1200 рублей).
Являюсь автором 60 научных публикаций, в том числе двух монографий.
Научный консультант по историческому костюму в работе с историческими клубами г. Москвы (Клуб исторической реконструкции «Ратобор») и г. Тверь.
Интернет-сайт: http://www.archcostume.narod.ru
e-mail: [email protected]
телефон: 89206878133
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