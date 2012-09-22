yugri

Юрий Грицай yugri

 
38 летУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Контент-менеджмент---Копирайтинг---Контекстная реклама | Качество!

Доброго времени суток, уважаемый искатель!

Выполню работы по Копирайтингу / Рерайтингу, наполню ресурсы контентом, проведу Контекстную рекламу Вашего товара/услуг. Качество! Оперативность! Порядочность!

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее, ИТ, инженер-электронщик.

ДОП. ОБРАЗОВАНИЕ: фондовый рынок, Украинская Биржа (ux.ua)

Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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