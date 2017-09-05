Инженер со стажем работы 5 лет

Возьмусь за любую работу связанную с чертежами: перевести чертёж с картинки в "цифровой" вид, оформить инженерную документацию по ЕСКД, сделать из 3д моделей устройства, комплект документации и т.д. Отлично владею созданием 3х мерных моделей деталей и сборок, возьмусь за создание 3х мерной модели детали или сборки любого уровня сложности! Немного владею анимацией в в системах САПР.

Наберу текстовый документ любого уровня сложности с формулами, графиками, таблицами и т.д.