Редактор текстов
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➡ Редактирую русскоязычные тексты. В школе/колледже оценка по русскому языку всегда была 5. Экзамен по этому предмету сдала на 5. Прочитала множество книг, авторами которых являются: Джек Лондон, Достоевский, Толстой, Александр Дюма, Жюль Верн, Александр Беляев. Люблю детективы, фантастику.
❗Опыт в редакции имеется, уже год этим занимаюсь.
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