Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки: http://yuistudio.ru/why-ad-bad/ - Главное меню - Правое плавающее меню - Блок Как увеличить ...
HTML-верстка3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки: http://yuistudio.ru/why-ad-bad/ - Главное меню - Правое плавающее меню - Блок Как увеличить ...
Необходимо доработать верстку до поддержки всеми современными браузерами и под планшеты. Сам проект находится тут: http://hl.test.yuistudio.ru/ Анимация требуется как тут: http://hl.test.yuistudio.ru/TZ/HL_site_animation_guide.html Для наклонных блоков использовать свойства css3