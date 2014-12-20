Необходимо доработать верстку до поддержки всеми современными браузерами и под планшеты. Сам проект находится тут: http://hl.test.yuistudio.ru/ Анимация требуется как тут: http://hl.test.yuistudio.ru/TZ/HL_site_animation_guide.html Для наклонных блоков использовать свойства css3