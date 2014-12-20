yuistudio

Сергей yuistudio

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Доверстать одностраничник

    Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки: http://yuistudio.ru/why-ad-bad/ - Главное меню - Правое плавающее меню - Блок Как увеличить ...

    BootstrapGit
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо доработать верстку до кроссбраузерности

    $25

    Необходимо доработать верстку до поддержки всеми современными браузерами и под планшеты. Сам проект находится тут: http://hl.test.yuistudio.ru/ Анимация требуется как тут: http://hl.test.yuistudio.ru/TZ/HL_site_animation_guide.html Для наклонных блоков использовать свойства css3

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад