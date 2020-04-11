"Логос твой словно остался repleti inani"

Напишу для тебя текст любого формата - от простого и легкого до сложного с использованием старорусских изречений литературную "казку", статьи публицистического характера наполненные глубоким смыслом или же краткопонятные для большего привлечения внимания чужих глаз. Маркетинговые объявления, краткие сценария с кадрированием и многое другое. Достаточно лишь твоего "логоса" и выбора)))) - Копирайтинг

Могу написать методические материалы к английскому языку соответствующие программе для урока + домашнее задание , составить задания для контрольной работы исходя из пройденного материала. Поскольку имела опыт работы учителем английского языка в общеобразовательной школе своего города.

Занимаюсь переводами с англ.-русс / русс.-англ. статей публицистического (для журнала/ газеты/сайта),литературного (книги), экономического плана (перевод документации,деловой переписки,договоров)